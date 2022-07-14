росіяни обрали стратегію тероризму

Це стратегія тероризму, залякування, жаху та знищення економіки. Про це 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк.

До теми Акт тероризму, – депутат Європарламенту відреагував на цинічний удар по Вінниці

На його думку, у такій ситуації українцям потрібно діяти нелінійно, тобто наперекір путіну. Адже він саме того й добивається, щоб ми панікували, боялися, злилися, депресували, пригнічувалися та замикалися у собі. Крім того, російський диктатор хоче, щоб завдяки таким цинічним діям українці не поверталися з-за кордону, іноземні компанії не заходили на наш ринок і загалом люди не інвестували сюди гроші.

Натомість українському суспільству треба діяти навпаки. "От він вдарив по Вінниці – українець каже: "Я частину своєї зарплати віддав на ЗСУ". Росіяни хочуть нас залякати – ми будемо робити навпаки, щоб вони зрозуміли, що їхня стратегія не працює", – пояснив політолог.

Він вважає, що саме з таким підходом Україні та нашому суспільству вдасться перемогти.

Сьогодні треба діяти нелінійно. Він по нас б'є – ми даємо здачі, допомагаємо ЗСУ, більше волонтеримо, робимо ще більший внесок у нашу велику, славетну, класну українську перемогу над цим смердючим російським фашизмом,

– закликав Давидюк.

Він наголосив, що необхідно допомагати людям, які сьогодні постраждали у Вінниці – їм потрібна донорська кров, фінанси та інша підтримка. Крім того, не треба забувати й про головну – допомогу українські армії, аби наші військові діяли у відповідь.

Експерт підкреслив, що, звісно, ЗСУ не чинитимуть аналогічних дій, адже Україна – не терорист. Але вони знищуватимуть їхні війська, командні пункти, склади боєприпасів, техніку та транспорт. Це – головне завдання, яке українська армія вправно виконує.

На такі атаки має реагувати Захід

Насправді Вінниця – це сигнал не тільки Україні. Це сигнал Заходу: "давайте зброю". Вони займаються тероризмом, це ніяка не військова операція, це навіть не війна, а геноцид,

– констатував політолог.

Він наголосив, що росіяни намагаються знищити українців як народ, вбиваючи дітей.

"Коли стріляють у дитячий садок – це про майбутнє. Це не військова казарма, не військовий завод, це діти. путін займається геноцидом українців. Вчора була інформація, що вони вивезли з України близько 2 мільйонів людей. Ось про що ця війна", – пояснив Давидюк.

За його словами, так росія мститься українцям за те, що ми горді собою, хочемо бути незалежними і не хочемо бути колонією та грати зі їхніми сценаріями. Саме така "непокірність" викликає у путіна найбільшу злість, бо по своїй суті руйнує його російську імперію.

Адже тепер й інші держави можуть сказати: "Чому ми повинні слухати росію, чому повинні віддавати внутрішні ресурси лише заради того, щоб путінські олігархи добре жили?". Це стане для путіна кінцем.

Для нього український приклад – надзвичайно небезпечний. Українці боряться за себе, але й іншим країнам пострадянського простору показують, що можна визволятися, йти іншим шляхом і бути успішним,

– підсумував Микола Давидюк.

Повне інтерв'ю з політологом на 24 каналі: дивіться відео

Зауважимо, що за інформацією ДСНС, станом на 20:00 унаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло 23 людини, серед яких – 3 дитини. За допомогою до медиків звернулися 117 осіб, 66 з них госпіталізували. 34 постраждали перебувають у важкому стані, ще 5 – у критичному. З 39 особами, які могли бути або були на місці удару, відсутній зв'язок.