Винница – воздушная тревога: следует немедленно идти в укрытие

Воздушная тревога в Виннице – на 05:15 7 марта. Местным жителям следует немедленно спуститься в укрытие!

В этой ситуации следует не паниковать и выполнять все инструкции. Также нужно помочь родным и соседям добраться до укрытия.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!