Винница – воздушная тревога: следует немедленно идти в укрытие
7 марта 2022 , 05:18Читати новину українською
Источник:Суспільне
Воздушная тревога в Виннице – на 05:15 7 марта. Местным жителям следует немедленно спуститься в укрытие!
В этой ситуации следует не паниковать и выполнять все инструкции. Также нужно помочь родным и соседям добраться до укрытия.
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