Электричество никто не крал, – Винницаоблэнерго ответила на выявление СБУ подпольной криптофермы
Источник:"Винницаоблэнерго"
На днях СБУ сообщила о разоблачении крупнейшей в Украине подпольной криптофермы. Она, по данным следствия, незаконно отбирала электрическую энергию из сетей "Винницаоблэнерго". В последней заявили, что кражу "не заметили".
Энергетическая компания подчеркнула, что краж электрической энергии из сетей не зафиксировали.
Больше об этом СБУ "накрыла" крупнейшую криптоферму в Украине: валюту "майнили" на "Винницаоблэнерго"
Позиция "Винницаоблэнерго"
В пресс-службе компании опровергли информацию о краже электроэнергии, в то же время заявив, что будут сотрудничать с СБУ по этому делу.
Во время обследования не выявили никаких фактов краж электрической энергии. Потому эта информация не соответствует действительности,
– отметили в "Винницаоблэнерго".
Также в компании отметили, что заинтересованы в установлении всех фактов возможного преступления и наказании виновных.
СБУ имеет другое мнение
На это сотрудники Службы безопасности отметили, что оперируют фактами и имеют аргументированные доказательства масштабных краж электроэнергии. Сейчас продолжаются следственные действия, в рамках которых устанавливаются новые факты возможных противоправных схем.
Разоблачение крупнейшей криптофермы в Украине: главное
- СБУ разоблачила деятельность крупнейшей в Украине криптофермы. На ней злоумышленники, используя мощности "Винницаоблэнерго", "майнили" монеты.
- Незаконную криптоферму организовали жители Киева и Винницы. Всю технику и инфраструктуру обустроили в одном из бывших складских помещений "Винницаоблэнерго".
- По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от "майнинга" криптовалюты может составлять от 5 до 7 миллионов гривен, окончательные цифры до сих пор подсчитываются.