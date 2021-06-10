Команда Винницкой областной территориальной организации единогласно заявила о выходе из "Голоса". Партийцы выступают против тех процессов, которые сейчас происходят в политсиле.

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Свое решение члены "Голоса" объяснили несколькими причинами:

Узурпация власти

Партийцы возмутились деятельностью председателя партии Киры Рудик. Они заявили, что именно по ее просьбе перед местными выборами изменили устав "Голоса". Его новая редакция предусматривала временное расширение полномочий председателя партии. Однако после выборов Рудик заблокировала возможность вернуться к старому уставу.

Этот человек сегодня, по сути, единолично контролирует все административные, кадровые и финансовые ресурсы "Голоса" и использует их в личных целях,

– говорится в заявлении.

Кулуарные переговоры со "Слугой народа"

Рудик и руководство фракции неоднократно подтверждали, что говорят о коалиции со "Слугой народа", а также неформально общаются с Офисом Президента. В Винницкой организации отметили, что проводить такие переговоры без согласия членов фракции и партии недопустимо. Они, мол, противоречат ценностям "Голоса" и вводят в заблуждение тех, кто поддерживает партию.

Чистки несогласных партийцев и "рейдерство"

Партийцы отметили, что сначала из политсовета исключили Сергея Притулу, впоследствии устранили несогласных руководителей и руководство партийных ячеек Днепропетровской, Черновицкой и Херсонской областей. Кроме того, за один день ликвидировали все районные ячейки "Голоса" в Киеве без всяких объяснений.

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Кроме того, руководителями ячеек стали депутаты Киевского городского совета от "Голоса".

Они не имеют никакого отношения к городам и областям, которых представляют, а являются сугубо техническими руководителями. Использование таких грязных технологий для нас недопустимо,

– заявили партийцы.

В заявлении члены "Голоса" пояснили, что "пробовали остановить процесс распада партии и начать конструктивный диалог, однако руководство продолжило действовать неприемлемо, изменяя тем ценностям, которые декларировала партия".

Обратите внимание! Ранее нардепка Соломия Бобровская заявила, что с "Голоса" могут уйти еще 10 нардепов. В то же время политик подчеркнула, что такое решение не связано с выходом из партии Сергея Притулы.