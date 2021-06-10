Команда Вінницької обласної територіальної організації одноголосно заявила про вихід з "Голосу". Партійці виступають проти тих процесів, які зараз відбуваються у політсилі.

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Своє рішення члени "Голосу" пояснили кількома причинами:

Узурпація влади

Партійці обурилися діяльністю голови партії Кіри Рудик. Вони заявили, що саме на її прохання перед місцевими виборами змінили статут "Голосу". Його нова редакція передбачала тимчасове розширення повноважень голови партії. Однак після виборів Рудик заблокувала можливість повернутися до старого статуту.

Ця людина сьогодні, по суті, одноосібно контролює всі адміністративні, кадрові та фінансові ресурси "Голос" та використовує їх в особистих цілях,

– мовиться у заяві.

Кулуарні перемовини зі "Слугою народу"

Рудик та керівництво фракції неодноразово підтверджували, що говорять про коаліцію зі "Слугою народу", а також неформально спілкуються з Офісом Президента. У Вінницькому осередку наголосили, що проводити такі перемовини без згоди членів фракції та партії є неприпустимим. Вони, мовляв, суперечать цінностям "Голосу" та вводять в оману тих, хто підтримує партію.

Чистки незгодних партійців та "рейдерство"

Партійці наголосили, що спершу з політради виключили Сергія Притулу, згодом усунули незгодних керівників та керівництво партійних осереднів Дніпропетровської, Чернівецької та Херсонської областей. Крім того, за один день ліквідували всі районні осередки "Голосу" у Києві без жодних пояснень.

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Крім того, керівниками осередків стали депутати Київської міської ради від "Голосу".

Вони не мають жодного стосунку до міст та областей, які представляють, а є суто технічними керівниками. Використання таких брудних технологій для нас неприпустимо,

– заявили партійці.

У заяві члени "Голосу" пояснили, що "пробували зупинити процес розпаду партії та розпочати конструктивний діалог, однак керівництво продовжило діяти неприйнятно, зраджуючи тим цінностям, які декларувала партія".

Зверніть увагу! Раніше нардепка Соломія Бобровська заявила, що з "Голосу" можуть піти ще 10 нардепів. Водночас політикиня наголосила, що таке рішення не пов'язане із виходом з партії Сергія Притули.