В Виннице и на Николаевщине воздушная тревога

В Виннице и Николаевской области – воздушная тревога. Всем нужно как можно быстрее пройти в укрытие.

Воздушная тревога сразу в нескольких городах. Сначала сирены начали раздаваться в Днепре (в 12:48), а затем в Одессе – в 12:54.

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Теперь тревога в Виннице и Николаевской области. Всем нужно как можно быстрее пройти в укрытие. Это может спасти жизнь!

В безопасном месте следует оставаться, пока не раздастся сигнал об отбое тревоги.

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