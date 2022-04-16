В Виннице мужчина сдал бывшего зятя полиции, потому что тот нарисовал на его заборе букву "Z"

Житель Винницы Андрей Клаков обратился в полицию из-за нарисованной на его заборе буквы "Z". Это, по словам мужчины, сделал его бывший зять.

Как объясняет он, так бывший зять пытается отомстить ему. Злоумышленника уже задержали и опросили.

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Конфликт между бывшими зятем и тестем длится 9 лет

О нарисованной на заборе букве "Z" в своем фейсбуке написал Максим Клаков, родственник потерпевшего. Он добавил, что злоумышленник также швырнул камнем во флаг Украины во дворе. Сам же инцидент произошел 7 апреля в районе Старого города.

Бывший зять нарисовал на заборе букву "Z" / Фото из фейсбука Максима Клакова

Как выяснилось позже, конфликт между мужчинами длится уже 9 лет. Андрей Клаков рассказал, что бывший зять, гражданин Литвы, обстреливает и оббрасывает камнями его дом.

В 2013 году Ромуальд Ленис стал зятем господина Андрея. У него и дочери потерпевшего есть общий сын. Впоследствии Ромуальд бросил любимую с сыном. А решение суда об уплате алиментов уже годами игнорирует. В то же время продолжает всячески отравлять жизнь родным бывшей гражданской жены.

Мужчина предполагает, что литовец мстит по нескольким возможным причинам:

потому, что его гражданский брак с дочерью Клакова распался, после чего она вышла замуж за другого и выбралась из Украины;

потому, что сын потерпевшего служит в ВСУ, поэтому злоумышленник и нарисовал "Z" на заборе;

потому, что из-за неуплаты алиментов Ромуальд не может уехать из Украины.

Напомним, что Верховная Рада запретила использовать символы "Z" и "V". Соответствующий законопроект был принят 14 апреля, а проголосовали за него 354 народных избранника.

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