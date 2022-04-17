В Виннице мужчины напали на военного, потому что тот сделал им замечание

В Виннице двое мужчин напали на военного во время комендантского часа. Теперь хулиганам "светит" до 5 лет заключения.

Военный остановил злоумышленников травматическим оружием

Инцидент произошел вечером 16-го апреля у подъезда одной из многоэтажек в Виннице. Сообщается, что двое мужчин игнорировали ограничения комендантского часа.

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31-летний военнослужащий сделал им замечание, после чего они напали на него. Пострадавший военный применил против злоумышленников зарегистрированное травматическое оружие.

Задержанными оказались 27 и 31 летние винничане, которым теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

В полиции отметили, что один из хулиганов ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу авто.

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