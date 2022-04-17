Військовий зупинив зловмисників травматичною зброєю

Інцидент стався ввечері 16-го квітня біля під'їзду однієї з багатоповерхівок у Вінниці. Повідомляється, що двоє чоловіків ігнорували обмеження комендантської години.

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31-річний військовослужбовець зробив їм зауваження, після чого вони напали нього. Потерпілий військовий застосував проти зловмисників зареєстровану травматичну зброю.

Затриманими виявилися 27 та 31 річні вінничани, яким тепер загрожує до 5 років позбавлення волі.

У поліції зазначили, що один з хуліганів раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку авто.

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