Приблизительно в 5:30 26 февраля в Виннице начали раздаваться сирены. Из-за воздушной тревоги люди эвакуируются в укрытие.

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В Виннице слышны автоматические выстрелы.

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Оккупанты 25 февраля начали обстреливать Винницу с неба. Они выпустили ракету в сторону аэродрома. Однако военные отразили ее с помощью противовоздушной обороны.

Впоследствии в городе поймали 2 вражеских диверсанта. Они корректировали артиллерийский и минометный огонь преступников.

В Винницкой облгосадминистрации сообщили, что Вооруженные силы Украины примерно в 23.40 25 февраля сбили российский самолет Су-25. Это произошло около Калиновки.

Что делать во время атаки / Инфографика 24 канала