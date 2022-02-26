Приблизно о 5:30 26 лютого у Вінниці почали лунати сирени. Через повітряну тривогу люди евакуюються в укриття.

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Наразі у Вінниці чутно автоматичні постріли.

Останні новини Вінниці

Окупанти 25 лютого почали обстрілювати Вінницю з неба. Вони випустили ракету у бік летовища. Проте військові відбили її з допомогою протиповітряної оборони.

Згодом у місті впіймали 2 ворожих диверсантів. Вони коригували артилерійський та мінометний вогонь злочинців.

У Вінницькій облдержадміністрації повідомили, що Збройні сили України приблизно о 23:40 25 лютого збили російський літак Су-25. Це трапилося біля Калинівки.



Що робити під час атаки / Інфографіка 24 каналу