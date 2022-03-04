В Виннице поймали 5 диверсантов: собирали информацию для врага

4 марта 2022 , 12:30
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Источник:

Винницкая ОГА

В Виннице поймали 5 диверсантов, которые собирали информацию, которая может быть полезна врагу.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. 

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Кроме того, в лесополосе нашли схрон из оружия и взрывчатки. 

 

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Автор: Анастасія Лукашевська