В Виннице поймали 5 диверсантов: собирали информацию для врага

В Виннице поймали 5 диверсантов, которые собирали информацию, которая может быть полезна врагу.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Внимание Обещали, что без сопротивления дойдем до Одессы, как 8 лет назад в Крыму, – допрос пленного предателя

Кроме того, в лесополосе нашли схрон из оружия и взрывчатки.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!