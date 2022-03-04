В Виннице поймали 5 диверсантов: собирали информацию для врага
4 марта 2022 , 12:30Читати новину українською
Источник:Винницкая ОГА
В Виннице поймали 5 диверсантов, которые собирали информацию, которая может быть полезна врагу.
Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
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Кроме того, в лесополосе нашли схрон из оружия и взрывчатки.
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