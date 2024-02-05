Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже. На полу коридора чрезвычайники обнаружили мужчину без признаков жизни.

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Мужчину пытались реанимировать, впрочем, не удалось

Возгорание в многоэтажке произошло вечером воскресенья. Мужчину вынесли из задымленного дома на улицу.

Врачи пытались человека реанимировать, однако, спасти жизнь 68-летнему мужчине не удалось,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели оперативно эвакуировали из подъезда 55 жителей. Вероятно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.

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Пожар вспыхнул в одной из квартир / Фото ГСЧС

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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