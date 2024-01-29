Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, какой может быть предварительная причина возгорания. Кроме того, власть рассказала, как удалось избежать более масштабного и трагического пожара.

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Какая вероятная причина пожара в пансионате

Глава Львовской областной военной администрации рассказал, что пожар в пансионате вспыхнул на 2 этаже. Там на момент инцидента находился 68-летний мужчина. Он получил ранения. Хоть его и эвакуировали из задымленной комнаты, однако спасти не смогли: мужчина умер по дороге в больницу.

По словам Максима Козицкого, другие жители пансионата не пострадали. Спасатели эвакуировали из помещения 130 человек.

Чиновник объяснил, что избежать более масштабного пожара удалось, благодаря тому, что в ноябре – в декабре 2023 года в помещении пансионата провели комплекс работ по обслуживанию противопожарной системы. В частности, тогда заменили ориентировочно 300 сигнальных датчиков, которые предупредили о пожаре и позволили оперативно эвакуировать людей из пансионата.

Одной из версий, почему мог случиться пожар, есть курение в комнате. Точную причину возгорания устанавливают правоохранители,

– заявил Козицкий.

Пожар во Львовском гериатрическом пансионате / Фото ГСЧС и Максима Козицкого

Что известно о пожаре во Львовском гериатрическом пансионате

Пожар на втором этаже Львовского гериатрического пансионата на улице Медовой Пещеры вспыхнул ориентировочно в 19:50 28 января. Спасатели рассказывали, что огонь возник на 2 этаже пятиэтажного здания.

Во Львовском городском совете рассказали, что пожарные эвакуировали более 200 человек. Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание в 20:28 28 января.

Сначала писали об одном раненом человеке. Однако впоследствии городские власти заявили, что в результате пожара погиб пожилой мужчина. Ведь он испытал многочисленные ожоги и отравление продуктами горения

Редакция 24 Канала искренне соболезнует по поводу гибели мужчины.