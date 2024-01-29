Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, якою може бути попередня причина займання. Окрім того, влада розповіла, як вдалось уникнути масштабнішої та трагічнішої пожежі.
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Яка ймовірна причина пожежі в пансіонаті
Очільник Львівської обласної військової адміністрації розповів, що пожежа у пансіонаті спалахнула на 2 поверсі. Там на момент інциденту перебував 68-річний чоловік. Він зазнав поранень. Хоч його й евакуювали із задимленої кімнати, проте врятувати не змогли: чоловік помер дорогою до лікарні.
За словами Максима Козицького, інші мешканців пансіонату не постраждали. Рятувальники евакуювали з приміщення 130 людей.
Посадовець пояснив, що уникнути масштабнішої пожежі вдалось, завдяки тому, що в листопаді – грудні 2023 року у приміщенні пансіонату провели комплекс робіт з обслуговування протипожежної системи. Зокрема, тоді замінили орієнтовно 300 сигнальних датчиків, які попередили про пожежу і дозволили оперативно евакуювати людей з пансіонату.
Однією з версій, чому могла статися пожежа, є куріння у кімнаті. Точну причину займання встановлюють правоохоронці,
– заявив Козицький.
Пожежа у Львівському геріатричному пансіонаті / Фото ДСНС та Максима Козицького
Що відомо про пожежу у Львівському геріатричному пансіонаті
- Пожежа на другому поверсі Львівського геріатричного пансіонату на вулиці Медової Печери спалахнула орієнтовно о 19:50 28 січня. Рятувальники розповідали, що вогонь виник на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі.
- У Львівській міській раді розповіли, що пожежники евакуювали понад 200 осіб. Працівники ДСНС ліквідували займання о 20:28 28 січня.
- Спочатку писали про одну поранену людину. Проте згодом міська влада заявила, що внаслідок пожежі загинув літній чоловік. Адже він зазнав численних опіків та отруєння продуктами горіння.