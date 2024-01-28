Пожежа спалахнула близько 20:00, а ліквідувати її вдалося приблизно за пів години. Однак що стало причиною загоряння – наразі невідомо.
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Пожежа у пансіонаті
Ввечері 28 січня в одній з кімнат на 2-му поверсі пʼятиповерхової будівлі геріатричного пансіонату у Львові спалахнула пожежа. Мовиться про заклад, розташований по вулиці Медової печери. За словами рятувальників, коли вони прибули на місце, весь поверх вже був заповнений димом. Вони одразу почали евакуйовувати людей з будівлі.
Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом із співробітниками Національної поліції та персоналом закладу 130 людей,
– зазначили у ДСНС.
Згодом у Львівській міській раді зазначили, що з закладу вивели понад 200 осіб. Пожежу вдалося ліквідувати о 20:27. Внаслідок займання загинув літній чоловік. Причина смерті – численні опіки та отруєння продуктами горіння.
Наразі причина загоряння в пансіонаті з'ясовується.
У геріатричному пансіонаті спалахнула пожежа / фото ДСНС, Львівська міська рада
Пожежі в Україні
- 26 січня у Солом'янському районі Києва на проспекті Відрадному горіла квартира на 5 поверсі. Полум'я охопило площу у 20 квадратних метрів. Причина пожежі наразі з'ясовується. Співробітники ДСНС врятували 4 людей – 3 дорослих та 1 дитину.
- На Миколаївщині 24 січня зареєстрували пожежу житлового будинку. Рятувальникам вдалося врятувати з вогню песика. Він ховався під купою побутових речей, коли на допомогу прийшли надзвичайники.
- У Дарницькому районі столиці 24 січня спалахнула школа. Зазначається, що на 2-му поверсі виникло загорання за шафою на площі 2 метрів квадратних. Полум'я не поширилось на більшу площу, тому ніхто не постраждав.