Пожежа спалахнула близько 20:00, а ліквідувати її вдалося приблизно за пів години. Однак що стало причиною загоряння – наразі невідомо.

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Пожежа у пансіонаті

Ввечері 28 січня в одній з кімнат на 2-му поверсі пʼятиповерхової будівлі геріатричного пансіонату у Львові спалахнула пожежа. Мовиться про заклад, розташований по вулиці Медової печери. За словами рятувальників, коли вони прибули на місце, весь поверх вже був заповнений димом. Вони одразу почали евакуйовувати людей з будівлі.

Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом із співробітниками Національної поліції та персоналом закладу 130 людей,

– зазначили у ДСНС.

Згодом у Львівській міській раді зазначили, що з закладу вивели понад 200 осіб. Пожежу вдалося ліквідувати о 20:27. Внаслідок займання загинув літній чоловік. Причина смерті – численні опіки та отруєння продуктами горіння.

Наразі причина загоряння в пансіонаті з'ясовується.

У геріатричному пансіонаті спалахнула пожежа / фото ДСНС, Львівська міська рада

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