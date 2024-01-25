Вранці 25 січня телеграм-канали розповсюдили кадри, на яких видно вогонь в одному з кабінетів освітнього закладу. Журналісти 24 Каналу зв'язалися з ДСНС, аби прояснити ситуацію.
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Пожежа у столичній школі
У ДСНС підтвердили, що, справді, у Дарницькому районі столиці за адресою вулиця Мішуги, 5 спалахнула пожежа. Це не неподалік від станції метро "Позняки".
У 3-х поверховій будівлі школи №323 на 2-му поверсі виникло загорання за шафою на площі 2 метрів квадратних,
– відповіли 24 Каналу в ДСНС.
Станом на 08:55 пожежу ліквідували вогнеборці. Завдяки рятувальній службі полум'я не поширилось на більшу площу, життю дітей та вчителів нічого не загрожує.
У столиці вранці горіла №323 школа на Позняках / Фото з телеграм-каналів
Згодом у Київській міській військовій адміністрації констатували, що навчальний процес у школі буде організовано дистанційно до кінця цього тижня – тобто 25 і 26 січня діти навчатимуться в онлайн-форматі.
Де розташована школа, у якій спалахнула пожежа: дивіться на карті від Google maps
Останнє про пожежі
- В Україні після початку повномасштабного вторгнення, очевидно, зросла статистика щодо пожеж. Скажімо, у ніч на 25 січня окупанти атакували дронами-камікадзе типу "Шахед" Одесу. Перша хвиля атак розпочалася ще близько 20:00, 24 січня, а друга – ближче до півночі.
- Внаслідок обстрілу безпілотниками в Приморському районі міста були пошкоджені житлові будинки, а також спалахнула пожежа. Загалом постраждало 6 осіб. Медики надають допомогу потерпілим. Водночас ці події демонструють важливість дотримання заходів безпеки.
- Нещасні випадки, пов'язані з вибухонебезпечними матеріалами, також призводять до пожеж та людських жертв. Інцидент у столиці Монголії, Улан-Баторі, де вантажівка з 60 тоннами газу вибухнула в ніч на 24 січня, є прикладом таких подій.
- Вибух стався в районі ринку "Дунжингарав" після аварії, в яку потрапив газовоз. Вогонь швидко поширився на сусідні автомобілі, житлові будинки та ринок. Загалом це призвело до загибелі та поранення людей. Вочевидь, більше деталей про цей інцидент стане відомо згодом – його розслідують відповідні органи.