Вранці 25 січня телеграм-канали розповсюдили кадри, на яких видно вогонь в одному з кабінетів освітнього закладу. Журналісти 24 Каналу зв'язалися з ДСНС, аби прояснити ситуацію.

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Пожежа у столичній школі

У ДСНС підтвердили, що, справді, у Дарницькому районі столиці за адресою вулиця Мішуги, 5 спалахнула пожежа. Це не неподалік від станції метро "Позняки".

У 3-х поверховій будівлі школи №323 на 2-му поверсі виникло загорання за шафою на площі 2 метрів квадратних,

– відповіли 24 Каналу в ДСНС.

Станом на 08:55 пожежу ліквідували вогнеборці. Завдяки рятувальній службі полум'я не поширилось на більшу площу, життю дітей та вчителів нічого не загрожує.

У столиці вранці горіла №323 школа на Позняках / Фото з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Важливо, що ніхто з дітей не постраждав. Учнів вивели на вулицю, допоки пожежники приборкували полум'я.

Згодом у Київській міській військовій адміністрації констатували, що навчальний процес у школі буде організовано дистанційно до кінця цього тижня – тобто 25 і 26 січня діти навчатимуться в онлайн-форматі.

Де розташована школа, у якій спалахнула пожежа: дивіться на карті від Google maps

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