Утром 25 января телеграм-каналы распространили кадры, на которых виден огонь в одном из кабинетов образовательного учреждения. Журналисты 24 Канала связались с ГСЧС, чтобы прояснить ситуацию.

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Пожар в столичной школе

В ГСЧС подтвердили, что действительно в Дарницком районе столицы по адресу улица Мишуги, 5 вспыхнул пожар. Это недалеко от станции метро "Позняки".

В 3-х этажном здании школы №323 на 2-м этаже возникло возгорание за шкафом на площади 2 квадратных метров,

– ответили 24 Каналу в ГСЧС.

По состоянию на 08:55 пожар был ликвидирован пожарными. Благодаря спасательной службе пламя не распространилось на большую площадь, жизнь детей и учителей ничего не угрожает.

В столице утром горела №323 школа на Позняках / Фото из телеграм-каналов

Обратите внимание! Важно, что никто из детей не пострадал. Учеников вывели на улицу, пока пожарные тушили пламя.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации констатировали, что учебный процесс в школе будет организован дистанционно до конца этой недели – то есть 25 и 26 января дети будут учиться в онлайн-формате.

Где находится школа, в которой загорелся пожар: смотрите на карте от Google maps

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