Утром 25 января телеграм-каналы распространили кадры, на которых виден огонь в одном из кабинетов образовательного учреждения. Журналисты 24 Канала связались с ГСЧС, чтобы прояснить ситуацию.
Смотрите также К 2037 году нас может остаться 30 миллионов: что ждет Украину после войны
Пожар в столичной школе
В ГСЧС подтвердили, что действительно в Дарницком районе столицы по адресу улица Мишуги, 5 вспыхнул пожар. Это недалеко от станции метро "Позняки".
В 3-х этажном здании школы №323 на 2-м этаже возникло возгорание за шкафом на площади 2 квадратных метров,
– ответили 24 Каналу в ГСЧС.
По состоянию на 08:55 пожар был ликвидирован пожарными. Благодаря спасательной службе пламя не распространилось на большую площадь, жизнь детей и учителей ничего не угрожает.
В столице утром горела №323 школа на Позняках / Фото из телеграм-каналов
Впоследствии в Киевской городской военной администрации констатировали, что учебный процесс в школе будет организован дистанционно до конца этой недели – то есть 25 и 26 января дети будут учиться в онлайн-формате.
Где находится школа, в которой загорелся пожар: смотрите на карте от Google maps
Последнее о пожарах
- В Украине после начала полномасштабного вторжения, очевидно, выросла статистика по пожарам. Скажем, в ночь на 25 января оккупанты атаковали дронами-камикадзе типа "Шахед" Одессу. Первая волна атак началась еще около 20:00, 24 января, а вторая – ближе к полуночи.
- В результате обстрела беспилотниками в Приморском районе города были повреждены жилые дома, а также вспыхнул пожар. В общей сложности пострадали 6 человек. Медики оказывают помощь потерпевшим. В то же время, эти события демонстрируют важность соблюдения мер безопасности.
- Несчастные случаи, связанные с взрывоопасными материалами также приводят к пожарам и человеческим жертвам. Инцидент в столице Монголии, Улан-Баторе, где грузовик с 60 тоннами газа взорвался в ночь на 24 января, является примером таких событий.
- Взрыв произошел в районе рынка "Дунжингарав" после аварии, в которую попал газовоз. Огонь быстро распространился на соседние автомобили, жилые дома и рынок. В общем, это привело к гибели и ранению людей. Очевидно, что больше деталей об этом инциденте вскоре станет известно – его расследуют соответствующие органы.