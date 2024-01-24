Інцидент стався у ніч 24 січня в районі ринку "Дунжингарав". У повідомленнях місцевих ЗМІ ідеться, що водій газовоза мав перевезти свій вантаж у Замин-Ууд, але на перехресті потрапив в аварію, після чого вантажівка вибухнула.

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За словами очевидців, газовоз вибухнув і вогонь швидко поширився. Унаслідок чого загорілися автомобілі, сусідні житлові будинки та ринок.

Моторошний момент загорання: відео

Через вибух бак вантажівки відкинуло на 30 – 40 метрів.



Пожежа охопила сусідні житлові будинки / Фото з соцмереж

Вогонь швидко поширився / Фото з соцмереж

Є жертви та потерпілі

За попередніми даними, у вогні загинули 6 осіб, зокрема й троє пожежників. Повідомляється, що понад 10 місцевих мешканців доставлено до лікарні з опіками. Водій вантажівки живий.

В Монголії вибухнув газовоз: відео

Також згоріли понад 20 автомобілів. Жителям району, де стався вибух, порадили евакуюватися, аби не дихати шкідливими випарами.



Унаслідок вибуху згоріли автівки / Фото news.mn

На місце аварії оперативно прибули служби / Фото news.mn

Правоохоронці наразі з'ясовують причину загоряння вантажівки. Зокрема, вони перевірять справність та безпечність газового бака.