Інцидент стався у ніч 24 січня в районі ринку "Дунжингарав". У повідомленнях місцевих ЗМІ ідеться, що водій газовоза мав перевезти свій вантаж у Замин-Ууд, але на перехресті потрапив в аварію, після чого вантажівка вибухнула.
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За словами очевидців, газовоз вибухнув і вогонь швидко поширився. Унаслідок чого загорілися автомобілі, сусідні житлові будинки та ринок.
Моторошний момент загорання: відео
Через вибух бак вантажівки відкинуло на 30 – 40 метрів.
Пожежа охопила сусідні житлові будинки / Фото з соцмереж
Вогонь швидко поширився / Фото з соцмереж
Є жертви та потерпілі
За попередніми даними, у вогні загинули 6 осіб, зокрема й троє пожежників. Повідомляється, що понад 10 місцевих мешканців доставлено до лікарні з опіками. Водій вантажівки живий.
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Також згоріли понад 20 автомобілів. Жителям району, де стався вибух, порадили евакуюватися, аби не дихати шкідливими випарами.
Унаслідок вибуху згоріли автівки / Фото news.mn
На місце аварії оперативно прибули служби / Фото news.mn
Правоохоронці наразі з'ясовують причину загоряння вантажівки. Зокрема, вони перевірять справність та безпечність газового бака.