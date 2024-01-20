Тральщики Chiddingfold та Bangor через невідому причину зіткнулися у Перській затоці.
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Бачать міни за кілометр
Наразі інформації про постраждалих немає. У Королівському флоті Британії зауважили, що незабаром поділяться деталями інциденту та повідомлять про стан персоналу, кораблів та рівень пошкоджень, яких вони зазнали.
Відомо, що учасниками "водної" ДТП стали тральщики-міношукачі. Ці кораблі займаються пошуками мін та патрулюванням прибережної території.
За розміром вони невеликі, але надзвичайно ефективні. Тральщики мають корпуси з армованого склом пластику, що захищають їх від морських мін. Їхні гідролокатори здатні виявляти та класифікувати об’єкти розміром з футбольний м’яч на відстані до 1000 метрів. У такий спосіб вони розчищають шлях від мін та гарантують безпечний прохід для більших кораблів.
Момент зіткнення кораблів у Бахрейні: відео UK Defence Journal
Інциденти у морі: що відомо
- 13 жовтня у Мармуровому морі зіткнулися два суховантажі, які перевозили зерно. Один із них був український та рухався з Ізмаїлу до іспанської Валенсії. Другий – російський і прямував з Кавказу до ізраїльського Ашдоду.
- 24 жовтня біля Німеччини у Північному морі зіткнулися два кораблі. Одне з суден потонуло. Рятувальникам вдалося витягнути з води одну людину, ще декілька осіб оголосили безвісти зниклими.
- В українському порту Рені румунська баржа, яка перевозила понад тисячу тонн добрив, зіткнулася з іншим судном, на яке була завантажена худоба. Баржа поступово почала набирати воду і тонути.