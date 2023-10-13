Наразі росіяни активно обстрілюють порт в Одеській області, намагаючись паралізувати експорт зерна. З початку жовтня вони випустили понад 100 "Шахедів" у напрямку регіону.

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Аварія у водах Туреччини

Поблизу турецьких земель зіткнулися два вантажні кораблі, що перевозили зерно. Інцидент трапився у Мармуровому морі, поблизу острова Мармара,

Одним з суден було 122-метровий суховантажний корабель "Haje Halimeh", що рухався з Ізмаїла до іспанської Валенсії. Іншим суховантажем був 169-метровий корабель "Asomatos", що плив з Кавказу до ізраїльського Ашдоду.

Внаслідок аварії постраждалих чи забруднення середовища немає, однак самі кораблі отримали пошкодження.

Пошкодження корабля, що рухався з України / Нaberturk

Експорт зерна Україною: що відомо

Попри російську блокаду, зерновий коридор працює – звідти один за одним вирушають кораблі. Спочатку очікувалося, що він буде виключно гуманітарним, однак після вдалося налагодити продаж зерна. Судновласники і страхові компанії виконують відповідну роботу, щоб збільшити обсяги експорту українського зерна.

Однак, росіяни не в захваті від цьому, тому намагаються протистояти терором. Періодично по острову Зміїний і в напрямку Одещини летять керовані авіаційні бомби та дрони-камікадзе. Також розвідка повідомляла, що Росія може атакувати мінами чорноморські цивільні судна.

Загалом, російські атаки по Україні з липня знищили понад 280 тисяч тонн зерна – тобто з моменту виходу Росії з зернової угоди. Однією з головних цілей ворога стали порти, інфраструктура та знищення складів із продовольством.