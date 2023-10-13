В настоящее время россияне активно обстреливают порт в Одесской области, пытаясь парализовать экспорт зерна. С начала октября они выпустили более 100 "Шахедов" в направлении региона.

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Авария в водах Турции

Вблизи турецких земель столкнулись два грузовых корабля, перевозивших зерно. Инцидент произошел в Мраморном море, близь острова Мармара,

Одним из судов был 122-метровый сухогруз "Haje Halimeh", двигавшийся из Измаила в испанскую Валенсию. Другим сухогрузом был 169-метровый корабль "Asomatos", плывущий с Кавказа в израильский Ашдод.

В результате аварии пострадавших или загрязнения среды нет, однако сами корабли получили повреждения.

Повреждение двигавшегося из Украины корабля / Нaberturk

Экспорт зерна по Украине: что известно

Несмотря на российскую блокаду, зерновой коридор работает – оттуда один за другим уходят корабли. Сначала ожидалось, что он будет исключительно гуманитарным, однако после удалось наладить продажу зерна. Судовладельцы и страховые компании выполняют соответствующую работу, чтобы увеличить объем экспорта украинского зерна.

Однако россияне не в восторге от этого, поэтому пытаются противостоять террорам. Периодически по острову Змеиный и в направлении Одесщины летят управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе. Также разведка сообщала, что Россия может атаковать минами черноморские гражданские суда.

В общем, российские атаки по Украине с июля уничтожили более 280 тысяч тонн зерна – то есть с момента выхода России из зерновой сделки. Одной из главных целей неприятеля стали порты, инфраструктура и уничтожение складов с продовольствием.