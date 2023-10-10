Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу о ситуации в портах "Большой Одессы".
Вашему вниманию Работать в территориальных водах Украины трудно: могут ли россияне заминировать зерновой коридор
"Эта работа продолжается. Если мы сначала говорили об этом маршруте как сугубо гуманитарном – чтобы разблокировать те суда, которые оставались с 24 февраля прошлого года, сегодня мы спокойно можем называть этот коридор зерновым", – отметил Братчук.
Как работают украинские порты: смотрите видео 24 Канала
По его словам, судовладельцы и страховые компании выполняют соответствующую работу, чтобы увеличить объем экспорта украинского зерна.
Россияне пытаются препятствовать
Враг активно демонстрирует свое боевое присутствие в акватории Черного моря. В частности, периодически запускает управляемые авиационные бомбы по острову Змеиный и в направлении Одесчины.
Именно поэтому крайне необходимыми остаются дополнительные системы противовоздушной обороны.
В то же время, российские корабли не подходят к зоне поражения украинскими средствами огневого контроля. Страна-агрессор пытается сохранить по крайней мере эту часть своего флота.
Экспорт украинского зерна: последние новости
- В рамках временного зернового коридора из украинских портов уже отправилось два корабля с зерном. Их пункт назначения – страны Азии и Африки.
- Однако Россия уничтожила 280 тысяч тонн зерна постоянными атаками. Страна-агрессор не может смириться с тем, что даже без зерновой сделки, из которой она вышла еще в июле, Украина может экспортировать агропродукцию.
- Кроме того, британская разведка считает, что Россия может атаковать минами гражданские суда в Черном море. Кремль стремится потом обвинить в этом Украину.