Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу про ситуацію в портах "Великої Одеси".
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"Ця робота триває. Якщо ми спочатку говорили про цей маршрут як суто гуманітарний – щоб розблокувати ті судна, що залишались станом на 24 лютого минулого року, сьогодні ми спокійно можемо називати цей коридор зерновим", – зазначив Братчук.
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За його словами, судновласники і страхові компанії виконують відповідну роботу, щоб збільшити обсяги експорту українського зерна.
Росіяни намагаються перешкоджати
Ворог активно демонструє свою бойову присутність в акваторії Чорного моря. Зокрема, періодично запускає керовані авіаційні бомби по острову Зміїний і в напрямку Одещини.
Саме тому вкрай потрібними залишаються додаткові системи протиповітряної оборони.
Водночас російські кораблі не підходять до зони ураження українськими засобами вогневого контролю. Країна-агресорка намагається зберегти принаймні цю частину свого флоту.
Експорт українського зерна: останні новини
- У межах тимчасового зернового коридору з українських портів уже вирушило два кораблі із зерном. Їхній пункт призначення – країни Азії та Африки.
- Однак Росія знищила 280 тисяч тонн зерна постійними атаками. Країна-агресорка не може змиритись із тим, що навіть без зернової угоди, з якої вона вийшла ще в липні, Україна може експортувати агропродукцію.
- Крім того, британська розвідка вважає, що Росія може атакувати мінами цивільні судна в Чорному морі. Кремль прагне потім звинуватити в цьому Україну.