Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу про ситуацію в портах "Великої Одеси".

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"Ця робота триває. Якщо ми спочатку говорили про цей маршрут як суто гуманітарний – щоб розблокувати ті судна, що залишались станом на 24 лютого минулого року, сьогодні ми спокійно можемо називати цей коридор зерновим", – зазначив Братчук.

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За його словами, судновласники і страхові компанії виконують відповідну роботу, щоб збільшити обсяги експорту українського зерна.

Росіяни намагаються перешкоджати

Ворог активно демонструє свою бойову присутність в акваторії Чорного моря. Зокрема, періодично запускає керовані авіаційні бомби по острову Зміїний і в напрямку Одещини.

Саме тому вкрай потрібними залишаються додаткові системи протиповітряної оборони.

Водночас російські кораблі не підходять до зони ураження українськими засобами вогневого контролю. Країна-агресорка намагається зберегти принаймні цю частину свого флоту.

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