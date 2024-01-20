Тральщики Chiddingfold и Bangor по неизвестной причине столкнулись в Персидском заливе.
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Видят мины за километр
Пока информации о пострадавших нет. В Королевском флоте Британии отметили, что вскоре поделятся деталями инцидента и сообщат о состоянии персонала, кораблей и уровне повреждений, которые они получили.
Известно, что участниками "водного" ДТП стали тральщики-миноискатели. Эти корабли занимаются поисками мин и патрулированием прибрежной территории.
По размеру они небольшие, но чрезвычайно эффективны. Тральщики имеют корпуса из армированного стеклом пластика, защищающие их от морских мин. Их гидролокаторы способны обнаруживать и классифицировать объекты размером с футбольный мяч на расстоянии до 1000 метров. Таким образом, они расчищают путь от мин и гарантируют безопасный проход для больших кораблей.
Момент столкновения кораблей в Бахрейне: видео UK Defence Journal
Инциденты в море: что известно
- 13 октября в Мраморном море столкнулись два сухогруза, перевозивших зерно. Один из них был украинский и двигался из Измаила в испанскую Валенсию. Второй – российский и направлялся с Кавказа в израильский Ашдод.
- 24 октября возле Германии в Северном море столкнулись два корабля. Одно из судов утонуло. Спасателям удалось вытащить из воды одного человека, еще несколько человек объявили без вести пропавшими.
- В украинском порту Рени румынская баржа, перевозившая более тысячи тонн удобрений, столкнулась с другим судном, на которое был загружен скот. Баржа постепенно начала набирать воду и тонуть.