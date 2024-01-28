Пожар вспыхнул около 20:00, а ликвидировать ее удалось примерно через полчаса. Однако что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

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Пожар в пансионате

Вечером 28 января в одной из комнат на 2 этаже пятиэтажного здания гериатрического пансионата во Львове вспыхнул пожар. Речь об заклад, расположен по улице Медовой пещеры. По словам спасателей, когда они прибыли на место, весь этаж уже был заполнен дымом. Они сразу начали эвакуировать людей из здания.

Чрезвычайники спасли из задымленной комнаты мужчину, а также эвакуировали вместе с сотрудниками Национальной полиции и персоналом заведения 130 человек,

– отметили в ГСЧС.

Впоследствии во Львовском городском совете отметили, что из заведения вывели более 200 человек. Пожар удалось ликвидировать в 20:27. В результате возгорания погиб пожилой мужчина. Причина смерти – многочисленные ожоги и отравления продуктами горения.

Пока причина возгорания в пансионате выясняется.

В гериатрическом пансионате загорелся пожар / фото ГСЧС, Львовский городской совет

Пожары в Украине