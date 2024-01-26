Цієї п'ятниці, 26 січня, у Солом'янському районі Києва на проспекті Відрадному горіла квартира. Вона розташована на 5 поверсі.

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Що відомо про пожежу

Полум'я охопило площу у 20 квадратних метрів. Причина пожежі наразі з'ясовується. На цей час вогонь вже загасили.

Співробітники ДСНС врятували 4 людей – 3 дорослих та 1 дитину.

Рятувальна операція у столиці: відео ДСНС



Рятувальники передали всіх потерпілих медикам з бригади швидкої допомоги. Цих людей ушпиталили.

Кадри з місця подій у Києві / Фото ДСНС

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