Загоряння сталося в одній з квартир на третьому поверсі. На підлозі коридору надзвичайники виявили чоловіка без ознак життя.
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Чоловіка намагалися реанімувати, втім, не вдалося
Загоряння в багатоповерхівці сталося ввечері неділі. Чоловіка винесли з задимленої оселі на вулицю.
Лікарі намагалися людину реанімувати, однак, врятувати життя 68-річному чоловіку не вдалося,
– повідомили в ДСНС.
Рятувальники оперативно евакуювали з під'їзду 55 мешканців. Ймовірно, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки.
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Пожежа спалахнула в одній з квартир / Фото ДСНС
У Львові горів геріатричний пансіонат
- Ввечері 28 січня у Львові на вулиці Медової печери спалахнула пожежа в геріатричному пансіонаті. З будівлі евакуювали понад 200 людей.
- На жаль, не минулося без жертв. Від численних опіків і отруєння продуктами горіння загинув чоловік.
- Очільник ОВА зазначив, що Однією з версій, чому могла статися пожежа, є куріння у кімнаті. Водночас Максим Козицький зазначив, що причину займання встановлюють правоохоронці.