Загоряння сталося в одній з квартир на третьому поверсі. На підлозі коридору надзвичайники виявили чоловіка без ознак життя.

Дивіться також Трагічна пожежа у Львівському геріатричному пансіонаті: в ОВА назвали ймовірну причину

Чоловіка намагалися реанімувати, втім, не вдалося

Загоряння в багатоповерхівці сталося ввечері неділі. Чоловіка винесли з задимленої оселі на вулицю.

Лікарі намагалися людину реанімувати, однак, врятувати життя 68-річному чоловіку не вдалося,

– повідомили в ДСНС.

Рятувальники оперативно евакуювали з під'їзду 55 мешканців. Ймовірно, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки.

До речі "Пекло на землі": Чилі накрила одна з найбільш смертоносних лісових пожеж в історії, 112 жертв

Пожежа спалахнула в одній з квартир / Фото ДСНС

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

У Львові горів геріатричний пансіонат