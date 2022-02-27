В Виннице раздаются выстрелы: украинцы уничтожают диверсантов – видео с места событий

Ночь на 27 февраля выдалась неспокойной в Виннице. В городе были слышны звуки выстрелов.

В сети опубликовали видео, на котором на улицах Винницы слышны звуки перестрелки.

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Как заверил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзо, в городе работают украинские военные, которые уничтожают вражеские диверсионно-разведывательные группы. Несмотря на это, паники в городе нет.

Видео стрельбы на улицах Винницы