В Виннице снова воет сирена
28 февраля 2022 , 18:57Читати новину українською
Источник:Суспильне Винница
Приблизительно в 18:50 в Виннице снова известили о тревоге. Людей призывали немедленно уходить в укрытие.
О тревоге в городе объявили уже 6 раз за сутки. Людей призывают быть осторожными и прятаться в укрытиях.
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В Виннице – воздушная тревога
В Виннице примерно в 18:52 снова завыли сирены. Местных жителей просят оставаться в укрытиях, пока не прозвучит ответный сигнал об отбое тревоги.
Напомним, предыдущая тревога там была всего полчаса назад – в 18:22.
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