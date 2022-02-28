В Виннице снова воет сирена

Приблизительно в 18:50 в Виннице снова известили о тревоге. Людей призывали немедленно уходить в укрытие.

О тревоге в городе объявили уже 6 раз за сутки. Людей призывают быть осторожными и прятаться в укрытиях.

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В Виннице – воздушная тревога

В Виннице примерно в 18:52 снова завыли сирены. Местных жителей просят оставаться в укрытиях, пока не прозвучит ответный сигнал об отбое тревоги.

Напомним, предыдущая тревога там была всего полчаса назад – в 18:22.

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