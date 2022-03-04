Жители этих городов – немедленно укройтесь в ближайшем к вам укрытии. Возьмите с собой самое необходимое и помогите добраться туда близким.
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Не покидайте укрытие, пока не услышите отбой воздушной тревоги. Об этом будут оповещать отдельным сигналом, когда выходить будет безопасно.
- Воздушную тревогу объявили одновременно и в Харькове, а также В Киеве и области. Если вы там – также направляйтесь в укрытие.
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