Мешканці цих міст – негайно сховайтеся у найближчому до вас укритті. Візьмуть із собою найнеобхідніше та допоможіть дістатися туди близьким.

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Не покидайте укриття, поки не почуєте відбій повітряної тривоги. Про це сповіщатимуть окремим сигналом, коли виходити буде безпечно.

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