В Виннице владельцев квадрокоптеров просят сотрудничать с правоохранителями

Винницкие правоохранители призывают всех людей, которые владеют квадрокоптерами, вместе сотрудничать. Это поможет бороться с диверсантами.

Об этом сообщил речной Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области Денис Закаблук.

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Квадрокоптеры помогут собирать информацию и делать фото и видеосъемку в необходимых местах. Это позволит выявить диверсантов или другие потенциальные угрозы.

Правоохранители призывают в любом случае не действовать самостоятельно! Если вы имеете дрон и хотите помочь бороться с диверсантами – звоните по телефону (099) 290-40-60.

Не действуйте самостоятельно. Если хотите помочь в войне с диверсантами на территории города и имеете дроны, обращайтесь по телефону (099) 290-40-60, – отметил господин Закаблук.

Как бороться с оккупантами / Инфографика 24 канала

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