В Виннице воздушная тревога: всем в укрытие

В Виннице объявили воздушную тревогу, по городу раздаются сирены. Всем жильцам нужно укрыться в укрытиях.

Сирены начали раздаваться в 10: 40.

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Отметим, что как только включаются сирены, стоит срочно спрятаться в укрытие. В безопасном месте следует оставаться, пока не прозвучит сигнал об отбое тревоги.

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