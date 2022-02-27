В Виннице воздушная тревога – всем в укрытие

В городе Виннице раздаются сирены, объявлена воздушная тревога. Всем жильцам следует немедленно спрятаться в укрытиях.

Россия продолжает атаковать украинские территории: на этот раз под вероятной угрозой оказалась Винница. Жители города должны срочно проследовать в укрытие гражданской защиты.

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Предположительно, тревога объявлена из-за вражеской ракеты. Как сообщил председатель Ивановской территориальной общины Михаил Кулик "Суспільному", наши ПВО сбили ее в селе Гущинцы Винницкой области. По его словам, от обломков ракеты повреждены крыши трех домов и выбиты окна. Травмированных нет.

Как действовать, когда раздаются сирены

Услышав звуки сирены, необходимо срочно пройти к месту укрытия и следовать остальным инструкциям, которые транслируют на официальных теле - и радиоканалах.

С собой стоит взять "экстренный чемоданчик", где будет минимальный запас продуктов, вода, необходимые лекарства и документы. Если есть возможность, помогите спуститься в укрытие соседям преклонного возраста и людям с инвалидностью. Оставаться в хранилище следует до следующей сирены.

Интерактивная карта укрытий в Виннице

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