В Виннице выращивают 16 видов лилий на одном водоеме: для горожан устроили фотосессию – видео

В Виннице семья Гуменюк несколько лет назад высадила сад речных лилий. В нем уже есть больше 30 кустов 16 видов разноцветных цветов. Если раньше их просто покупали и сажали, то в 2021 году решили начать экологическую акцию.

Семья винничан собирает с реки пустые бутылки и сдает вторичное сырье на переработку. За заработанные деньги покупают новые виды лилии.

К теме Днепр в Киеве зарастает зеленью: эколог объяснил есть ли опасность

Чем полезны для окружающей среды водяные лилии

Экологи рассказали, что водяные лилии – лучшая губка для речной воды. Цветы, благодаря своим широким листьям, фильтруют и поглощают химические соединения, которые есть в воде. В то же время радуют глаз горожан и легко становятся украшением любого участка водоема.

Планируем создать Международный день винницкой лилии. Очень хотелось, чтобы посреди лета был такой день, когда со всей Украины люди могли фотографироваться, приобщаться к посадке лилий,

– сказала Виктория Гуменюк.

Виталий Гуменюк объяснил, что, чтобы расширить популяцию водяных цветов, раз в год нужно срезать их бутоны. Уже потом из-под воды достают корневища и рассаживают их на других местах.



Виталий Гуменюк ухаживает за водяными лилиями / Коллаж 24 канала

Цветущая фотосессия

Чтобы цветы не завяли зря, семья решила устроить бесплатную фотосессию на берегу реки. Срезанные бутоны свою красоту сохраняют не дольше полутора часов.



Для людей устроили бесплатную фотосессию / Фото 24 канала



В Виннице хотят ввести День лилии / Фото 24 канала

Это неповторимая изюминка Винницы. Такое вы больше не увидите нигде. Я сама вижу такую красоту впервые в жизни – так близко, еще и держу в руках,

– заметила винничанка Наталья Парубок.

Жительница города Юлия Демкина заверила, что никогда не видела такого количества лилий – еще и доступных, чтобы с ними можно было сфотографироваться.

"Запах невозможно передать, поэтому мы решили, что нам это просто необходимо для положительных эмоций в этот тяжелый час", – добавила винничанка Мила Кочубейник.