Оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры в Винницкой области
23 ноября 2022 , 14:53Читати новину українською
Источник:Сергей Борзов
23 ноября российские оккупанты выпустили много ракет по Украине. Некоторые из них попали в Винницкую область.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Отметим, что также оккупанты ударили по Киеву.
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Винницкая область оказалась под ракетной атакой
Как рассказал Борзов, Винницкая область – под обстрелом врага. Российские захватчики попали в объекты критической инфраструктуры.
Оставайтесь в укрытиях!
– подчеркнул глава региона.
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