Оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры в Винницкой области

23 ноября 2022 , 14:53
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Сергей Борзов

23 ноября российские оккупанты выпустили много ракет по Украине. Некоторые из них попали в Винницкую область.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Отметим, что также оккупанты ударили по Киеву.

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Винницкая область оказалась под ракетной атакой

Как рассказал Борзов, Винницкая область – под обстрелом врага. Российские захватчики попали в объекты критической инфраструктуры.

Оставайтесь в укрытиях!
– подчеркнул глава региона.

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Автор: Софія Ковнір