Винничину снова атаковали ракетами: обошлось без жертв

Ночь в Виннице была неспокойной. Оккупанты били по городу из ракет. К счастью, обошлось без жертв.

В результате обстрелов было повреждено здание, но какое именно – не сообщают. Об этом рассказал глава Винницкой ОВА 16 марта.

Обратите внимание Международный суд ООН вынесет решение о войне России против Украины: что будет дальше

В настоящее время на месте обстрелянного объекта работают спасатели. По предварительным данным, жертв нет.

Эта ночь в Виннице была неспокойной. Тревога и ракетный обстрел… Поврежден объект. Жертв нет. На месте работают спасатели,

– говорится в сообщении.

Чего хотят украинцы, о чем думают и почему Россия напала, – Антипович: видео