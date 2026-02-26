Укр Рус
24 Канал Главные новости Винницкая область - под массированной воздушной атакой россиян
26 февраля, 07:06
3
Обновлено - 07:32, 26 февраля

Винницкая область - под массированной воздушной атакой россиян

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Винницкая область подверглась массированной воздушной атаке дронами и ракетами со стороны России.
  • Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы новых атак.

Ночью и утром 26 февраля россияне продолжают террор украинских городов. Под ударом оказалась и Винницкая область.

Регион атакуют дроны и ракеты. Об этом пишут в Воздушных силах.

Что известно об атаке на Виннитчину? 

Движение вражеских дронов в направлении региона фиксировали около 6:32. Новую группу российских ударных БПЛА с востока курсом на Винницу отследили в 6:46. Из-за российской угрозы местные власти призвали жителей находиться в укрытиях.

Виннитчина под массированной воздушной атакой врага. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги, 
– говорится в сообщении Натальи Заболотной. 

Отметим также, что около 6:07 утра в Винницу летела ракета. 

Что еще известно о массированной атаке 26 февраля? 

  • Враг бил по украинским городам еще ночью, взрывы, в том числе гремели в Полтаве. Удары были зафиксированы также в четырех районах Харькова – Киевском, Шевченковском, Слободском и Салтовском, а также в селе Рай-Оленевка Харьковского района. 

  • Из-за обстрелов вспыхнули два пожара, в регионе загорелись частные дома, гараж и автомобиль. По предварительным данным, травмированы 14 человек, среди них есть ребенок. 

  • В Киеве ночью также раздавались взрывы – столицу атаковали дроны и ракеты. В Днепровском районе повреждено здание магазина, в Голосеевском произошел пожар на территории частного домовладения, а в Печерском загорелся двухэтажный жилой дом. 

  • Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине, куда враг направил дроны-камикадзе. Один из "Шахедов" попал в пятиэтажку, из-за чего пострадал человек.