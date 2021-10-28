Винницкий бизнесмен продавал фейковые COVID-сертификаты с внесением в "Дию". Он продавал один документ за 250 евро.

Реализовывать схему ему помогали медицинские работники. Об этом сообщили 28 октября в полиции.

К теме Как получить вакцину, если купили COVID-сертификат: объяснение Кузина

Полиция разоблачила группу, которая продавала фиктивные COVID-сертификаты и вносила их в Дию

Правоохранители задокументировали преступную деятельность дельцов, торговавших поддельными документами о вакцинации. Для этого полицейские провели контролируемые закупки сертификатов о вакцинации.

Злоумышленники за 250 евро вносили данные клиентов в электронную систему здравоохранения. В ходе санкционированных обысков по месту работы фигурантов дела изъяли вещественные доказательства,

– рассказали в полиции.

В частности следователи установили, что:

Винницкий предприниматель разместил в закрытых группах мессенджеров на ориентировочно 3 тысячи человек рекламу своих услуг;

в преступной деятельности ему способствовали медики, которым он поставлял клиентов;

в конце невакцинированные граждане получали электронные Covid-сертификаты, которые отражались в приложении "Дии".

Следователи задержали дельцов, продававших фейковые COVID-сертификаты

27 октября во время проведения обысков по месту работы семейного врача в Хмельницком и предпринимателя в Виннице изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности,

– говорится в сообщении.

Сейчас следователи готовят материалы, чтобы объявить злоумышленникам о подозрении по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней.

Коротко о последних разоблачениях по фейковым COVID-сертификатам или тестам

Аферисты призывают украинцев покупать поддельные документы, вместо того, чтобы делать прививки. В частности ПЦР-тест – за 300 гривен, Международный сертификат вакцинации – за 600 гривен, фейковый сертификат, который оформляют в приложении "Дия" – за 1 600 гривен, а если нужно внести данные за старую дату, то это будет стоить 2200 гривен.

Однако за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность. Так, лицам, которые занимаются созданием фейковых COVID-сертификатов, грозит штраф в размере 17 тысяч гривен, или арест на 6 месяцев, или ограничение свободы на 2 года. Тем, кто покупает – 850 гривен штрафа или арест до 6 месяцев, или ограничением свободы до 2 лет.

В МВД рассказали, что по состоянию на 22 октября, возбудили 800 уголовных производств по выявлению фейковых COVID-сертификатов.

Если вину подозреваемых докажут, то им грозит заключение от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.