Римский император Юлий Цезарь, говорят, умел делать несколько дел одновременно. А подросток из Тернопольской области смог только за день совершить несколько правонарушений.

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15-летний "искатель приключений"

Как сообщает полиция, парень прибыл в город Бершадь Винницкой области, чтобы навестить свою подружку. Однако, самим визитом юноша не ограничился.

31 марта он сначала похитил авто с территории станции технического обслуживания. Впрочем, рулевой из него вышел плохой. Не успев долго покататься, парень въехал в гараж, а потом бросил машину на месте ДТП и скрылся.

Затем подросток проник в другой двор, где был припаркован автомобиль Skoda. В нем были открыты дверцы. В салоне нарушитель увидел рюкзак, внутри которого были 45000 гривен, которые семья владельца собрала для погребения родственника.

Подросток присвоил эти средства, часть из которых потратил на покупку скутера.

Известно, что 15-летнего злоумышленника задержали на одной из улиц города.

В Харькове подросток напал на людей возле ТЦ

В Харькове 16-летний парень может провести 5 лет в тюрьме. Как установило следствие, подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух людей возле торгового центра.

Так, парень безосновательно пристал к мужчине и его 15-летнему сыну.

Сначала он начал оскорблять их, используя бранные слова, а после перешел к действиям.

Подросток начал бить потерпевших, а когда те упали на землю, бил их ногами.

Напомним, что в Ивано-Франковске разоблачили банду подростков, которые совершали нападения на местных жителей, преимущественно пожилых людей.

Ребята жестоко избивали прохожих неподалеку от домов и снимали свои действия на видео.

Именно благодаря кадрам избиения, которые просочились в интернет, эта история получила общественную огласку. Очень скоро участников нападений удалось установить.

Объясняя свое поведение, ребята заявили, что хотели "хайпонуть".