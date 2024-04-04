Римський імператор Юлій Цезар, кажуть, вмів робити кілька справ одночасно. А підліток із Тернопільщини спромігся лише за день скоїти кілька правопорушень.

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15-річний "шукач пригод"

Як повідомляє поліція, хлопець прибув до міста Бершадь Вінницької області, аби провідати свою подружку. Однак, самим візитом юнак не обмежився.

31 березня він спершу викрав авто з території станції технічного обслуговування. Втім, керманич з нього вийшов поганий. Не встигши довго покататися, хлопець в’їхав у гараж, а потім покинув машину на місці ДТП та накивав п'ятами.

Потім підліток проник на інше подвір’я, де був припаркований автомобіль Skoda. У ньому були відчинені дверцята. У салоні порушник побачив рюкзак, усередині якого були 45000 гривень, які родина власника зібрала для поховання родича.

Підліток привласнив ці кошти, частину з яких витратив на купівлю скутера.

Відомо, що 15-річного зловмисника затримали на одній із вулиць міста.

У Харкові підліток напав на людей біля ТЦ

У Харкові 16-річний хлопець може провести 5 років у в'язниці. Як встановило слідство, підліток, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, напав на двох людей біля торгового центру.

Так, хлопець безпідставно причепився до чоловіка та його 15-річного сина.

Спочатку він почав ображати їх, використовуючи лайливі слова, а опісля перейшов до дій.

Підліток почав бити потерпілих, а коли ті впали на землю, гамселив їх ногами.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську викрили банду підлітків, які здійснювали напади на місцевих жителів, переважно літніх людей.

Хлопці жорстоко били перехожих неподалік від будинків та фільмували свої дії на відео.

Саме завдяки кадрам побиття, які просочилися в інтернет, ця історія набула суспільного розголосу. Дуже скоро учасників нападів вдалося встановити.

Пояснюючи свою поведінку, хлопці заявили, що хотіли "хайпонути".