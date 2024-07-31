Пытался поджечь здание ТЦК: в Винницкой области задержали несовершеннолетнего, который был агентом ФСБ

СБУ задержала 17-летнего одессита, который пытался поджечь здание военкомата в Винницкой области. Сейчас юноше грозит пожизненное заключение.

По данным Службы безопасности, парень был завербованным агентом ФСБ. Как выяснилось, он искал легких денег в сети, поэтому и попал в лапы российских спецслужб.

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17-летний парень пытался поджечь здание ТЦК

Согласно информации от СБУ, в поле зрения российской спецслужбы парень попал весной этого года во время поисков быстрого заработка в интернете. На одном из таких сайтов юноша выложил свое резюме, на которое ответил представитель ФСБ.

Россиянин предложил одесситу совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских военных за деньги. Сначала парень фотографировал локации расположения Вооруженных Сил Украины в своем родном городе.

Несколько позже куратор отправил своего "агента" в Винницкую область. Там фигурант должен был поджечь здание ТЦК. Позже юноша должен был отправиться в Житомир, где он также должен был устроить поджоги на военных объектах. Однако, осуществить это ему не удалось.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника "по горячим следам" после того, как он бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата и снял возгорание на камеру собственного телефона,

– говорится в сообщении.

Во время обысков у него изъяли самодельную зажигательную смесь и телефон. Сейчас парню объявили подозрение по статье о диверсии, совершенную в условиях военного положения, юноша находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.