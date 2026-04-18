В Винницкой области пограничники обнаружили колесо с запчастями к самолетам
В Винницкой области пограничники обнаружили колесо автомобиля с запчастями для самолетов. Водитель пытался проехать через пункт пропуска "Могилев-Подольский"
Водитель буквально "нафаршировал" запасное колесо необычным грузом. Об этом сообщили в ГПСУ.
Как водитель пытался провезти запчасти для самолетов?
Во время осмотра автомобиля, пограничники и представители таможенной службы обнаружили, что водитель запихнул запчасти для самолетов в запасное колесо машины.
ГПСУ изъяли колесо, в котором хранились авиационные запчасти: смотрите видео
Пограничники заявили, что в колесе водитель пытался перевезти 72 детали, которые похожи на запчасти для авиационных двигателей.
Предметы были изъяты в установленном порядке. Об обнаружении сообщено правоохранительные органы, продолжаются следственные действия,
– заявили в ГПСУ.
Последние новости о ГПСУ и границах Украины
В пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" продлили ограничения движения транспорта из-за ремонта моста, которые будут действовать до 15 мая 2026 года.
Оформление транспортных средств будет приостанавливаться в будние дни с 09:00 до 16:00, но пешеходное сообщение останется без изменений.
Пограничники Украины разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу переправки мужчин за границу, организованную гражданином России, который сотрудничал с украинским пограничником.
Схемы незаконного пересечения границы постоянно адаптируются, привлекая несовершеннолетних и используя социальные сети для вербовки.