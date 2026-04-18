24 Канал В Винницкой области пограничники обнаружили колесо с запчастями к самолетам
18 апреля, 13:40
В Винницкой области пограничники обнаружили колесо с запчастями к самолетам

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • В Винницкой области пограничники обнаружили колесо автомобиля, наполненное авиационными запчастями.
  • В запасном колесе было найдено 72 детали, похожие на запчасти для авиационных двигателей, которые были изъяты.

В Винницкой области пограничники обнаружили колесо автомобиля с запчастями для самолетов. Водитель пытался проехать через пункт пропуска "Могилев-Подольский"

Водитель буквально "нафаршировал" запасное колесо необычным грузом. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как водитель пытался провезти запчасти для самолетов?

Во время осмотра автомобиля, пограничники и представители таможенной службы обнаружили, что водитель запихнул запчасти для самолетов в запасное колесо машины.

ГПСУ изъяли колесо, в котором хранились авиационные запчасти: смотрите видео

Пограничники заявили, что в колесе водитель пытался перевезти 72 детали, которые похожи на запчасти для авиационных двигателей.

Предметы были изъяты в установленном порядке. Об обнаружении сообщено правоохранительные органы, продолжаются следственные действия,
– заявили в ГПСУ.

Последние новости о ГПСУ и границах Украины

  • В пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" продлили ограничения движения транспорта из-за ремонта моста, которые будут действовать до 15 мая 2026 года.

  • Оформление транспортных средств будет приостанавливаться в будние дни с 09:00 до 16:00, но пешеходное сообщение останется без изменений.

  • Пограничники Украины разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу переправки мужчин за границу, организованную гражданином России, который сотрудничал с украинским пограничником.

  • Схемы незаконного пересечения границы постоянно адаптируются, привлекая несовершеннолетних и используя социальные сети для вербовки.