В Винницкой области пограничники обнаружили колесо с запчастями к самолетам

В Винницкой области пограничники обнаружили колесо автомобиля с запчастями для самолетов. Водитель пытался проехать через пункт пропуска "Могилев-Подольский"

Водитель буквально "нафаршировал" запасное колесо необычным грузом. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как водитель пытался провезти запчасти для самолетов?

Во время осмотра автомобиля, пограничники и представители таможенной службы обнаружили, что водитель запихнул запчасти для самолетов в запасное колесо машины.

ГПСУ изъяли колесо, в котором хранились авиационные запчасти: смотрите видео

Пограничники заявили, что в колесе водитель пытался перевезти 72 детали, которые похожи на запчасти для авиационных двигателей.

Предметы были изъяты в установленном порядке. Об обнаружении сообщено правоохранительные органы, продолжаются следственные действия,

– заявили в ГПСУ.

