Водія буквально "нафарширував" запасне колесо незвичним вантажем. Про це повідомили в ДПСУ.
Як водій намагався провезти запчастини для літаків?
Під час огляду автомобіля, прикордонники та представники митної служби виявили, що водія запхав запчастини для літаків у запасне колесо машини.
ДПСУ вилучили колесо, у якому зберігалися авіаційні запчастини
ДПСУ заявили, що у колесі водій намагався перевезти 72 деталі, які схожі на запчастини для авіаційних двигунів.
Предмети було вилучено встановленим порядком. Про виявлення повідомлено правоохоронні органи, тривають слідчі дії,
– заявили в ДПСУ.
У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" продовжили обмеження руху транспорту через ремонт мосту, що діятимуть до 15 травня 2026 року.
Оформлення транспортних засобів буде призупинятися у будні дні з 09:00 до 16:00, але пішохідне сполучення залишиться без змін.
Прикордонники України викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, організовану громадянином Росії, який співпрацював з українським прикордонником.
Схеми незаконного перетину кордону постійно адаптуються, залучаючи неповнолітніх та використовуючи соціальні мережі для вербування.