В Винницкой области мужчина взломал страницы людей в соцсетях и собирал обманом деньги

Киберполиция Винницкой области разоблачила мужчину, который взламывал страницы в социальных сетях для организации военного сбора денег.

25-летний винничанин взламывал личные страницы пользователей и от их имен размещал публикацию о сборе денег.

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Злоумышленник делал вид, что собирается на фронт, из-за чего ему срочно требуется финансовая помощь на покупку амуниции.

Друзья пользователей взломанных аккаунтов присылали деньги на личную банковскую карту злоумышленника. За несколько дней фигурант "собрал" около 60 тысяч гривен, которые потратил на собственные нужды.

В настоящее время киберполиция устанавливает, как фигурант получал доступ к аккаунтам пользователей. По предварительным данным, злоумышленник использовал фишинговые ссылки.

для защиты аккаунтов соцсетей от взлома создавайте надежные, сложные пароли и не используйте одинаковый пароль для нескольких ресурсов. Также не переходите по сомнительным гиперссылкам, а для дополнительной защиты – включайте двухфакторную аутентификацию.

Следователи Винницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время Следственные действия продолжаются.