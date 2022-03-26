В Винницкой области в поле нашли обломки сбитой российской ракеты "Калибр"

В поле одного из населенных пунктов Винницкой области нашли обломки крылатой ракеты "Калибр". Ее сбила украинская система противовоздушной обороны.

О том, что в Винницкой области обнаружили обломки сбитой вражеской ракеты издание сообщает со ссылкой на управление Службы безопасности в области.

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В Винницкой области нашли обломки ракеты россиян

Обломки российской ракеты "Калибр", которую обезвредило украинская ПВО, нашли в поле в Гайсинском районе Винницкой области,

– говорится в сообщении.

Пострадавших и жертв в результате падения сбитой ракеты нет. Разрушений также удалось избежать.



В Винницкой области нашли обломки сбитой российской ракеты "Калибр" / Фото СБУ

К слову, спасатели напоминают, что обломки ракет и боеприпасов нельзя трогать. О подобных находках следует немедленно сообщать в полицию или Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.



Обломки обнаружили в поле / Фото СБУ

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