В Винницкой области в поле нашли обломки сбитой российской ракеты "Калибр"
Источник:Суспільне Вінниця
В поле одного из населенных пунктов Винницкой области нашли обломки крылатой ракеты "Калибр". Ее сбила украинская система противовоздушной обороны.
О том, что в Винницкой области обнаружили обломки сбитой вражеской ракеты издание сообщает со ссылкой на управление Службы безопасности в области.
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В Винницкой области нашли обломки ракеты россиян
Обломки российской ракеты "Калибр", которую обезвредило украинская ПВО, нашли в поле в Гайсинском районе Винницкой области,
– говорится в сообщении.
Пострадавших и жертв в результате падения сбитой ракеты нет. Разрушений также удалось избежать.
В Винницкой области нашли обломки сбитой российской ракеты "Калибр" / Фото СБУ
К слову, спасатели напоминают, что обломки ракет и боеприпасов нельзя трогать. О подобных находках следует немедленно сообщать в полицию или Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Обломки обнаружили в поле / Фото СБУ
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