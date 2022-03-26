Про те, що у Вінницькій області знайшли уламки збитої ворожої ракети видання повідомляє із посиланням на управління Служби безпеки в області.

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На Вінниччині знайшли уламки ракети росіян

Уламки російської ракети "Калібр", яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі в Гайсинському районі на Вінниччині,

– йдеться у повідомленні.

Потерпілих і жертв внаслідок падіння збитої ракети немає. Руйнувань також вдалося уникнути.



На Вінниччині знайшли уламки збитої російської ракети "Калібр" / Фото СБУ

До слова, рятувальники нагадують, що уламки ракет та боєприпасів не можна чіпати. Про схожі знахідки слід негайно повідомляти до поліції або Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Уламки виявили в полі / Фото СБУ

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