В Винницкой области после ДТП скончался боец "Азова" Виталий Алмазов

В реанимации в больнице в Виннице вечером 1 июня умер боец полка "Азов" Валерий Алмазов с позывным "Легионер". Смерть пришла из-за тяжелых травм после ДТП.

Валерий служил сначала в роте разведки, а затем в первой роте второго батальона полка. Выполнял боевые задачи во время войны на Донбассе с 2015 года.

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Умер ветеран "Азова" Алмазов

Валерий Алмазов попал в аварию 30 мая в родной Виннице, куда приехал в отпуск.

Он не справился с управлением своего мотоцикла Honda, из-за чего съехал с дороги и столкнулся с бетонным ограждением.

Вспыхнул бензобак, поэтому водитель не только получил переломы и многочисленные рваные раны, но и ожоги 3 – 4 степени.

Несколько дней медики боролись за его жизнь, но тщетно – 1 июня 41-летний ветеран скончался в больнице.



Валерий Алмазов умер после ДТП / Фото "Азова"

"Легионер" – настоящий воин, патриот, порядочный и смелый человек

В "Азов" Валерий Алмазов пришел в 2015 году, службу начал в роте разведки. В 2016 присоединился к первой роте второго батальона, где и служил до сих пор пулеметчиком.

До "Азова" Алмазов уже был ветераном – служил во Французском иностранном легионе. Поэтому в полку получил позывной "Легионер".

Во время войны на Донбассе выполнял задачи в Красногоровке и Марьинке в 2017, 8 месяцев провел на Светлодарской дуге.

"Азов" выражает искренние соболезнования семье и друзьям умершего: "Мы потеряли настоящего воина, патриота, порядочного и смелого человека. Валерий Алмазов навсегда останется в нашей памяти".

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