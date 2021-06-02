Валерій служив спершу у роті розвідки, а потім у першій роті другого батальйону полку. Виконував бойові завдання під час війни на Донбасі з 2015 року.
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Помер ветеран "Азову" Алмазов
Валерій Алмазов потрапив у аварію 30 травня у рідній Вінниці, куди приїхав у відпустку.
- Він не впорався з керуванням свого мотоциклу Honda, через що з'їхав з дороги та зіткнувся з бетонною огорожею.
- Спалахнув бензобак, тож водій не тільки зазнав переломів та численних рваних ран, а й опіків 3 – 4 ступенів.
Кілька діб медики боролись за його життя, але марно – 1 червня 41-річний ветеран помер у лікарні.
Валерій Алмазов помер після ДТП / Фото "Азову"
"Легіонер" – справжній воїн, патріот, порядний та сміливий чоловік
В "Азов" Валерій Алмазов прийшов у 2015, службу почав у роті розвідки. У 2016 долучився до першої роти другого батальйону, де й служив досі кулеметником.
- До "Азову" Алмазов уже був ветераном – служив у Французькому іноземному легіоні. Тож у полку отримав позивний "Легіонер".
- Під час війни на Донбасі виконував завдання в Красногорівці та Мар’їнці 2017 року, 8 місяців провів на Світлодарській дузі.
"Азов" висловлює щирі співчуття родині та друзям померлого: "Ми втратили справжнього воїна, патріота, порядного та сміливого чоловіка. Валерій Алмазов назавжди залишиться у нашій пам’яті".
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